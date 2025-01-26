Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Auf Hochglanz poliert - Uschi in der Waschanlage

Kabel EinsStaffel 15Folge 4vom 26.01.2025
Auf Hochglanz poliert - Uschi in der Waschanlage

Auf Hochglanz poliert - Uschi in der WaschanlageJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 4: Auf Hochglanz poliert - Uschi in der Waschanlage

89 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Uschi brettert diese Woche wieder über die Highways von Kalifornien. Noch vor Sonnenaufgang macht sich die Highway Heldin auf den Weg zur Waschanlage, um als Erste dort ihr Tagewerk zu starten. Und auch bei Trucker Babe Daniela geht der Tag sehr früh los, und das Programm ist straff. Doch genau dann läuft natürlich nichts nach Plan...

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen