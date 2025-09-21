Welcome back - Trucker Babe Lisa nach Babypause wieder hinterm SteuerJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Welcome back - Trucker Babe Lisa nach Babypause wieder hinterm Steuer
88 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Jessy meistert eine Nachtfahrt durchs Elsass. Lisa kehrt nach der Babypause auf die Straße zurück und steuert Hamburg an. Ines durchquert Kanada und muss gegen Müdigkeit und Hunger ankämpfen. Manu freut sich über ihren neuen LKW, und Doreen jongliert zwischen Familie und Beruf.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins