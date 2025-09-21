Zum Inhalt springenBarrierefrei
Welcome back - Trucker Babe Lisa nach Babypause wieder hinterm Steuer

Kabel EinsStaffel 16Folge 1vom 21.09.2025
88 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Jessy meistert eine Nachtfahrt durchs Elsass. Lisa kehrt nach der Babypause auf die Straße zurück und steuert Hamburg an. Ines durchquert Kanada und muss gegen Müdigkeit und Hunger ankämpfen. Manu freut sich über ihren neuen LKW, und Doreen jongliert zwischen Familie und Beruf.

