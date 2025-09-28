Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Wo ist die Brücke hin? Trucker Babe Doreen unter Zeitdruck

Kabel EinsStaffel 16Folge 2vom 28.09.2025
Wo ist die Brücke hin? Trucker Babe Doreen unter Zeitdruck

Folge 2: Wo ist die Brücke hin? Trucker Babe Doreen unter Zeitdruck

89 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Doreen kämpft sich durch Dresdens Straßen. Eine fehlende Brücke bringt die Truckerin dabei ordentlich aus dem Zeitplan. Manu entdeckt die Tücken ihres neuen LKWs im Münsterland und Lisa jongliert zwischen Mutterrolle und Bauschuttcontainern. Uschi tourt währenddessendurch die USA mit einem problematischen Anhänger. Daniela wagt einen Neuanfang als Kipperfahrerin und meistert einen turbulenten Arbeitstag.

