Sandfalle auf der Baustelle: Daniela steckt mit ihrem Kipper fest

Kabel EinsStaffel 16Folge 3vom 05.10.2025
Folge 3: Sandfalle auf der Baustelle: Daniela steckt mit ihrem Kipper fest

89 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Daniela ist mit ihrem Kipper erstmals auf Hamburgs Straßen unterwegs. Sie durchquert das Verkehrschaos, schafft es bis zur Baustelle, bleibt dort jedoch plötzlich im Sand stecken. Uschi ist auf Tour durch die USA und steuert Minnesota an. Manu transportiert unter Zeitdruck eine zerbrechliche Ladung, während Steffka mit technischen Problemen ihres LKWs zu kämpfen hat ...

Kabel Eins
