Kabel EinsStaffel 16Folge 4vom 12.10.2025
Folge 4: Meisterhaft trotz Widrigkeiten: Steffka trotzt Panne und Termindruck

89 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Steffka meistert eine Panne und kämpft gegen den Termindruck. Daniela navigiert durchs Kieswerk, nimmt die Herausforderung jedoch mit Humor. Ines bereitet sich in Kanada auf ihre Rückkehr nach Deutschland vor, während Uschi in den USA zwischen Fernweh und Heimatgefühl schwankt. Jessy wagt sich unterdessen an ihre erste Nachtbeladung und träumt vom eigenen Pferde-LKW ...

