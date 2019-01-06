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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

"Chaos Queen" Jana ist wieder Single

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 06.01.2019
"Chaos Queen" Jana ist wieder Single

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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 1: "Chaos Queen" Jana ist wieder Single

90 Min.Folge vom 06.01.2019Ab 12

"Chaos Queen" Jana ist wieder Single. Sie hat der Männerwelt den Rücken gekehrt und hat ein neues Leben in Hamburg begonnen. Neue Spedition, neues Glück. Sabrina hingegen ist ein neues Trucker Babe. Dieses Mal geht es für die "PS-Prinzessin" in das italienische Treviso. Mit sagenhaften drei Stunden Verspätung startet ihre Tour in den Süden. Wird sie den Lkw rechtzeitig beim Kunden abgeben? Und "Der Haudegen" Annette hat wieder einen neuen Arbeitgeber.

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