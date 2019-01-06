"Chaos Queen" Jana ist wieder SingleJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: "Chaos Queen" Jana ist wieder Single
90 Min.Folge vom 06.01.2019Ab 12
"Chaos Queen" Jana ist wieder Single. Sie hat der Männerwelt den Rücken gekehrt und hat ein neues Leben in Hamburg begonnen. Neue Spedition, neues Glück. Sabrina hingegen ist ein neues Trucker Babe. Dieses Mal geht es für die "PS-Prinzessin" in das italienische Treviso. Mit sagenhaften drei Stunden Verspätung startet ihre Tour in den Süden. Wird sie den Lkw rechtzeitig beim Kunden abgeben? Und "Der Haudegen" Annette hat wieder einen neuen Arbeitgeber.
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: Kabel Eins & © Season 6: Storyhouse Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen