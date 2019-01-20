Manu und Co. genießen die Sonnenseiten des Trucker-AlltagsJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Manu und Co. genießen die Sonnenseiten des Trucker-Alltags
90 Min.Folge vom 20.01.2019Ab 12
Manus Tour steht dieses Mal unter dem Motto: So nah und doch so fern. Für die Entdeckerin geht es in ihre schöne Heimat Holland mit einem ganz besonderen Highlight. Jana muss von Hamburg nach Österreich. Eine echte Herausforderung, denn sie fährt nicht nur einen neuen Lkw mit einem Container, sondern sie muss sich in ihrer neuen Heimat erst einmal zurechtfinden. Für Viehfahrerin Bettina geht es dieses Mal nicht in den Kuhstall, sondern in die große weite Welt nach England ...
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: Kabel Eins & © Season 6: Storyhouse Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen