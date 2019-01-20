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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Manu und Co. genießen die Sonnenseiten des Trucker-Alltags

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 20.01.2019
Manu und Co. genießen die Sonnenseiten des Trucker-Alltags

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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 3: Manu und Co. genießen die Sonnenseiten des Trucker-Alltags

90 Min.Folge vom 20.01.2019Ab 12

Manus Tour steht dieses Mal unter dem Motto: So nah und doch so fern. Für die Entdeckerin geht es in ihre schöne Heimat Holland mit einem ganz besonderen Highlight. Jana muss von Hamburg nach Österreich. Eine echte Herausforderung, denn sie fährt nicht nur einen neuen Lkw mit einem Container, sondern sie muss sich in ihrer neuen Heimat erst einmal zurechtfinden. Für Viehfahrerin Bettina geht es dieses Mal nicht in den Kuhstall, sondern in die große weite Welt nach England ...

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