Unterwegs in Europa: Wie schlagen sich die Trucker Babes?Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Unterwegs in Europa: Wie schlagen sich die Trucker Babes?
90 Min.Folge vom 10.02.2019Ab 12
Manu ist auf ihrer ersten Lkw-Fahrt im europäischen Ausland und verliert auf den italienischen Straßen erstmal die Orientierung. In England ist von Bettina Konzentration und Improvisationstalent gefragt und für Chaosqueen Jana geht es zusammen mit ihrem neuen Lkw "Tweety" wieder im Norden auf Tour. Währenddessen ist die sonst so coole Anne am Verzweifeln ...
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: Kabel Eins & © Season 6: Storyhouse Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen