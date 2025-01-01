Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 4

89 Min.Ab 12

Powerpaket Chrissy hat einen neuen Arbeitgeber und ist wieder im Pakete-Transport tätig. Mit dem Wechselbrücken-Gliederzug fährt sie an einem Tag zehn oder sogar noch mehr Stationen an. Bei Tamara gilt höchste Konzentration, denn es ist ziemlich nebelig und die Straßen in den kleinen Dörfern sind sehr kurvig. Und Sabrina muss einen brandneuen, hypermodernen Showtruck von den Niederlanden nach Deutschland überführen. Bereits der kleinste Kratzer könnte ziemlich teuer werden.

