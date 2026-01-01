Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Folge 1
89 Min.Ab 12
Die gebürtige Thüringerin Jana muss für ihre anstehende Tour raus aus dem stressigen Hamburger Hafen und über 270 Kilometer nach Magdeburg. Dort warten Quartzplatten auf ihre Verladung im Überseecontainer. Hört sich einfach an, aber die Chaos Queen macht auf dem Hin- und Rückweg ihrem Namen alle Ehre! Für Sabrina geht es heute zu einem Fotoshooting, wofür sie sich Haare und Make-up vom Friseur machen lässt. Und bei Bettina beginnt der Arbeitstag mitten in der Nacht.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen