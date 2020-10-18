Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 7vom 18.10.2020
90 Min.Folge vom 18.10.2020Ab 12

Eine Seltenheit! Jana freut sich, denn heute führt es sie hinaus aus dem heimatlichen Hamburger Hafen über 500 km nach Iphofen im unterfränkischen Bayern. Doch dann kommt eine Polizeikontrolle dazwischen. Auch Tinkas Fahrt zum Bodensee mit "nackigem" LKW geht in die nächste Runde. Ihre Befürchtung hat sich leider bewahrheitet: Sie wurde tatsächlich geblitzt und im schlimmsten Fall könnte der Führerschein bald weg sein.

Kabel Eins
