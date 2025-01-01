Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Episode 3
88 Min.
Die Pink Lady Lissy ist in ihrem Heimatland unterwegs. Ihre Tour führt sie insgesamt 1.200 Kilometer von Tirol nach Süditalien. Doch schon kurz nach Fahrtantritt machen die Reifen dem Trucker Babe einen Strich durch die Rechnung. Lisa lädt in Rastede bei Oldenburg ihren Leichtverpackungsmüll ab. Hier muss der Lkw zunächst gereinigt werden, bevor es weitergehen kann - kein leichter Job und die Zeit sitzt ihr im Nacken. Julia hingegen ist auf dem Weg nach Frankreich.
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
