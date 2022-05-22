Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 8

Kabel EinsStaffel 9Folge 8vom 22.05.2022
88 Min.Folge vom 22.05.2022

Bei Bettina und ihrem Mann Rüdiger ist auf ihrer dreitägigen Silo-Tour in Richtung Norden vor allem Teamwork gefragt. In Great Falls, Montana, geht es bei Trucker Babe Uschi heute los: Ihre Tour führt sie insgesamt durch acht Bundesstaaten und ca. 3.300 km liegen noch vor ihr. Wird alles reibungslos klappen? Nachdem Gina ihre Höhenangst überwunden hat, um einen Bauern in Tirol mit Stroh zu beliefern, ist sie nun auf dem Weg zurück nach Bayern zu einem ihrer Stammkunden.

