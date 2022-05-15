Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 7

Kabel EinsStaffel 9Folge 7vom 15.05.2022
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 7: Episode 7

88 Min.Folge vom 15.05.2022

Im Odenwald bereiten sich Bettina und ihr Mann Rüdiger auf ihre anstehende Tour nach Schweden vor. Für Chaos-Queen Jana beginnt der Tag wie so oft mit Stress: Nachdem sie bereits eine Stunde am Hamburger Hafen warten musste, um einen bereits vorgeladenen Container abzuladen, hat die 45-Jährige es nun eilig, zu ihrem Kunden ins 120 Kilometer entfernte Beverstedt zu kommen. Und bei Frohnatur Jessy ist der letzte Tag ihrer Jungfernfahrt im Fernverkehr angebrochen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen