Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 7: Episode 7
88 Min.Folge vom 15.05.2022
Im Odenwald bereiten sich Bettina und ihr Mann Rüdiger auf ihre anstehende Tour nach Schweden vor. Für Chaos-Queen Jana beginnt der Tag wie so oft mit Stress: Nachdem sie bereits eine Stunde am Hamburger Hafen warten musste, um einen bereits vorgeladenen Container abzuladen, hat die 45-Jährige es nun eilig, zu ihrem Kunden ins 120 Kilometer entfernte Beverstedt zu kommen. Und bei Frohnatur Jessy ist der letzte Tag ihrer Jungfernfahrt im Fernverkehr angebrochen.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins