Trucker Babes Austria
Folge 2: Episode 2
46 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 6
Helga und ihr brandneuer Truck sind unzertrennlich: Die beiden befinden sich mit einer wichtigen Lieferung auf dem Weg nach Ibiza - doch die Fahrt entpuppt sich als Wettlauf gegen die Zeit. Trucker Babe Bella ist nicht wiederzuerkennen. Durch eine Magenoperation hat die Fahrerin 30 Kilo verloren. Holzwagenfahrerin Doris begibt sich unterdessen auf eine der gefährlichsten Routen ihres Einsatzgebietes.
Trucker Babes Austria
Reality
AT, 2018
