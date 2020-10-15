Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Episode 5

ATVStaffel 4Folge 5vom 15.10.2020
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 5: Episode 5

47 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 6

Trucker Babe Patricia steht vor einer großen Herausforderung. Sie soll eine Trinkwasserspeicheranlage nach Niederösterreich liefern und ihre Ladung ist für einen Streckenabschnitt der Route zu breit. Bella kann ihren lang ersehnten Urlaub kaum erwarten. Trotzdem steht ihr letzter Arbeitstag an - und der hat es ziemlich in sich. Doris ist unterdessen mit einer Holzladung unterwegs durch die Steiermark. Diesmal ist sie nicht allein: Ihr Chef und ein Kollege folgen ihr.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 9 Staffeln und Folgen