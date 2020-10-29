Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes Austria

Episode 7

ATVStaffel 4Folge 7vom 29.10.2020
Episode 7

Trucker Babes Austria

Folge 7: Episode 7

48 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 6

Helga steht unter Druck. Vom schwedischen Trelleborg aus soll sie eine beinahe zweitausend Kilometer lange Route nach Norwegen zurücklegen und die vereiste Strecke macht ihr das Leben schwer. Wird sie ihre Reise durch den hohen Norden im Zeitplan absolvieren können? Truckerin Nadine muss- ob sie es will oder nicht - erstmals einen Gabelstapler bedienen. Denn ohne den kann sie ihre Ladung nicht loswerden. Bella ist inzwischen wieder "on the road".

