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Turbozaurs

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 12vom 01.08.2026
Ein kleiner Trick

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Turbozaurs

Folge 12: Ein kleiner Trick

8 Min.Folge vom 01.08.2026

Boris und Bruno beobachten Kate und Peter, wie diese sich Tanzvideos auf ihren Smartphones ansehen. Ihnen wird klar, dass sie nicht zu Turbozaurs gehen können, da sie beobachtet werden. Gemeinsam mit Turbozaurs beschließen sie, ein falsches Geheimnis zu erfinden. Sie bauen eine Bühne, auf der sie tanzen lernen. Die Jungs beobachten alles. Anschließend tanzen alle zusammen.

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