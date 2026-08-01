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Turbozaurs

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 7vom 01.08.2026
Superzaurs

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Turbozaurs

Folge 7: Superzaurs

8 Min.Folge vom 01.08.2026

Chuck und Jerry entdecken eine Zeitschrift über einen Superhelden und beschließen, auch einer zu werden. Als sie einen Arbeiter am Straßenrand sehen, der Rohre für Reparaturen ablädt, denken sie, sie könnten einen Brunnen bauen und legen selbst los. Doch dann platzt das Rohr und muss dringend repariert werden. Die anderen Turbozaurs eilen ihnen zu Hilfe und bringen den Brunnen gemeinsam schnell wieder in Ordnung.

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