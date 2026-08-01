Staffel 1Folge 14vom 01.08.2026
SonnenuhrJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 14: Sonnenuhr
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Omas Freundin soll von ihrem Neffen eine Topfblume mitbringen – eine blaue Orchidee. Das Treffen ist im Park in der Nähe der Uhr geplant. Da es dort aber keine Uhr gibt, beschließen Peter und Kate, zusammen mit Turbozauren eine Sonnenuhr zu basteln.
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Turbozaurs
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo