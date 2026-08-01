Staffel 1Folge 5vom 01.08.2026
Alien-AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 5: Alien-Abenteuer
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Nachdem Jerry die Comics gelesen hatte, befürchtete er einen Angriff von Außerirdischen auf die Erde. Und dann stürzte etwas Riesiges im Wald der Turbozauren auf die Erde! Doch es war nur ein Meteorit, den die Jungs mit Vergnügen untersuchten.
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Turbozaurs
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo