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Two and a Half Men

Hamburger und Mützen

PULS 4Staffel 1Folge 17vom 02.08.2026
Hamburger und Mützen

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Two and a Half Men

Folge 17: Hamburger und Mützen

20 Min.Folge vom 02.08.2026

Alan sucht einen Vormund für Jake, falls Judith und er früh sterben würden. Er entscheidet sich allerdings nicht für seinen Bruder Charlie, sondern für seine durchgeknallte Verwandtschaft. Um Alan zu beweisen, dass er der geeignete Vormund für Jake ist, lässt Charlie nichts unversucht. Die Gelegenheit ergibt sich, als Jake sich bei einem Basketballspiel verletzt. Doch in der Notaufnahme läuft Charlie eine hübsche Krankenschwester über den Weg.

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