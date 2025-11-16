Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Wollmäuse und Kuhpuppen

PULS 4Staffel 1Folge 22vom 16.11.2025
Wollmäuse und Kuhpuppen

Folge 22: Wollmäuse und Kuhpuppen

20 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Alan gibt Judiths Bitten nach und schickt Jake zu einer Psychologin. Allerdings bräuchte Alan selbst eine Therapie viel dringender, denn er schlafwandelt. Als Evelyn Charlie von diesem Problem erzählt, hat er eine grandiose Idee, wie er seinem Bruder die unliebsame Nachtaktivität austreiben kann.

PULS 4
