PULS 4 Staffel 1 Folge 21 vom 15.11.2025
Folge 21: Fragen Sie Ihren Bruder

21 Min. Folge vom 15.11.2025 Ab 6

Um sich gegen die Forderungen seiner Noch-Ehefrau Judith zu wehren, engagiert Alan die Scheidungsanwältin Laura. Da sie glaubt, dass Charlies Frauengeschichten Alans Sorgerecht für Jake gefährden, bittet sie den "Casanova" Charlie zu einem persönlichen Gespräch - das mit einer heißen Nacht im Bett endet. Laura trifft mit Charlie eine Vereinbarung: Ab sofort muss er ihr als Liebhaber zur Verfügung stehen. Was für Charlie als Segen beginnt, entpuppt sich schnell als Fluch.

