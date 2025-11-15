Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Ich kann im Dunkeln pinkeln

PULS 4Staffel 1Folge 20vom 15.11.2025
Ich kann im Dunkeln pinkeln

Folge 20: Ich kann im Dunkeln pinkeln

21 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 6

Jake verbringt das Wochenende bei seinem Vater Alan. Doch was ein harmonischer Tag werden sollte, wird zum Desaster, denn Jakes ständige schlechte Laune geht Alan und Charlie mächtig auf die Nerven. Die beiden versuchen den Grund für Jakes seltsames Benehmen herauszufinden, bleiben aber erfolglos. Die letzte Hoffnung ist der Termin bei einer Kinderpsychologin. Als alle Bemühungen scheitern, hat Haushälterin Berta eine verblüffende Idee.

