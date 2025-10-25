Willkommen zuhause, JakeJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 17: Willkommen zuhause, Jake
21 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Alan treibt weiter als "Jeff Starkmann" sein Unwesen: Inkognito fängt er ein Verhältnis mit Gretchen an, der Schwester von Lyndseys Verlobtem Larry. Walden versucht Alan davon zu überzeugen, mit Gretchen Schluss zu machen und "Jeff Starkmann" ein für alle Mal zu beerdigen. Doch Alan kann sich immer noch nicht dazu durchringen - was Lyndsey wiederum sympathisch findet ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen