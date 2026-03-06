Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

West Side Story

PULS 4Staffel 11Folge 18vom 06.03.2026
West Side Story

West Side StoryJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 18: West Side Story

21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Um seinem Freund einen Gefallen zu tun, lädt Larry Alan zu einem Spieleabend mit Lyndsey und seiner Schwester Gretchen ein. Dass das kein lockerer Abend wird, ist klar: Denn weder Gretchen, in die Alan sich verliebt hat, noch Larry wissen, wer Alan wirklich ist und dass er eine Affäre mit Lyndsey hatte. Irgendwann schlägt Gretchen Alan vor, zu ihm nach Hause zu gehen - was seine Identität als "Jeff Starkmann" in Gefahr bringt. Schnell muss eine Lösung her ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 3 Staffeln und Folgen