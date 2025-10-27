Two and a Half Men
Folge 20: Therapie am Ozean
21 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Waldens Psychotherapeutin gibt ihm einen ungewöhnlichen Auftrag: Um sich nicht mehr ständig zu verlieben, soll er so viel unverbindlichen Sex wie möglich haben! Weil Alan in Waldens Wohnzimmer gerade seine Praxis wiederaufleben lässt, bekommt Walden sofort reichlich Gelegenheit, fremde Frauen zu beglücken. Bald kann er sich vor willigen "Patientinnen" kaum noch retten. Alan wittert ein großes Geschäft: Er wird heimlich Waldens Zuhälter ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen