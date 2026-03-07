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Two and a Half Men

Darf ich aus ihrem Schlauch trinken

PULS 4Staffel 11Folge 19vom 07.03.2026
Darf ich aus ihrem Schlauch trinken

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Two and a Half Men

Folge 19: Darf ich aus ihrem Schlauch trinken

22 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Walden ist sich ganz sicher: Kate ist die Richtige! Deshalb will er ihr einen Heiratsantrag machen. Doch dann steht plötzlich eine fremde Frau vor seiner Tür - und sofort ist es um Walden geschehen. Er glaubt, dass er in der schönen Backpackerin eine Seelenverwandte gefunden hat. Von einem Augenblick zum anderen ändert er seine Pläne. Die Folgen sind schmerzhaft ...

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