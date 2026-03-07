Darf ich aus ihrem Schlauch trinkenJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 19: Darf ich aus ihrem Schlauch trinken
22 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Walden ist sich ganz sicher: Kate ist die Richtige! Deshalb will er ihr einen Heiratsantrag machen. Doch dann steht plötzlich eine fremde Frau vor seiner Tür - und sofort ist es um Walden geschehen. Er glaubt, dass er in der schönen Backpackerin eine Seelenverwandte gefunden hat. Von einem Augenblick zum anderen ändert er seine Pläne. Die Folgen sind schmerzhaft ...
Weitere Folgen in Staffel 11
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Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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