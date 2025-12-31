Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 5Folge 12vom 31.12.2025
Folge 12: Die Elefantenpille

22 Min.Folge vom 31.12.2025

Charlie steckt sich bei seiner Bettfreundin mit Grippe an. Sein Bruder Alan geht jedoch lieber mit Jake ins Kino, als sich um seinen kranken Bruder zu kümmern. Wie durch ein Wunder taucht plötzlich Charlies Stalkerin Rose wieder auf, um ihn zu pflegen. Als Charlie nach zwei Wochen wieder zu sich kommt, ist er felsenfest davon überzeugt, dass Rose seine Erkrankung eingefädelt und ihm kein Grippemittel, sondern Drogen verabreicht hat ...

PULS 4
