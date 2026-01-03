Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

PULS 4Staffel 5Folge 17vom 03.01.2026
Folge 17: Eine Leiche zur Hochzeit

21 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Bei der Hochzeitsfeier von Evelyn und Teddy beschließen Charlie und Courtney kurzerhand, dass sie auch heiraten wollen. Zur Feier des Tages schleichen sie sich in Charlies Zimmer, um sich ein wenig zu vergnügen. Dort sind sie jedoch nicht alleine - Charlie und Courtney teilen das Bett mit einer Leiche! Bei dem Toten handelt es sich um Teddy, den die beiden mit heruntergezogenen Hosen finden. Alle Spuren deuten darauf hin, dass er Evelyn bereits am Hochzeitstag betrogen hat ...

PULS 4
