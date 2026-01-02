Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Gekühlte Schmetterlinge

PULS 4Staffel 5Folge 16vom 02.01.2026
Gekühlte Schmetterlinge

Gekühlte SchmetterlingeJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 16: Gekühlte Schmetterlinge

21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Die Hochzeit von Evelyn und Teddy steht kurz bevor. Der künftige Ehemann verzichtet auf einen Ehevertrag als Beweis für seine Liebe. Courtney hat damit jedoch ein großes Problem. Zu allem Überfluss weigert sich Teddy auch noch, die Wohnung seiner Tochter zu finanzieren. Kurzerhand springt Charlie für ihn ein und überweist Courtney eine große Summe Geld - klar, dass die beiden wieder im Bett landen, obwohl Courtney kurz zuvor mit Charlie Schluss gemacht hat ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 8 Staffeln und Folgen