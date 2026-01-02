Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Trauerarbeiter

PULS 4Staffel 5Folge 15vom 02.01.2026
Folge 15: Der Trauerarbeiter

21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Alan wundert sich immer mehr über Charlie, der sich in ein Sexabenteuer nach dem anderen stürzt. Als dieser schließlich auch selbst nicht mehr weiter weiß, sucht er seine Psychiaterin auf. Sie stellt rasch fest, dass Charlie versucht, die Trauer um seine Ex-Verlobte Mia durch wahllose Handlungen zu unterdrücken. Weil Charlie den Verlust noch immer nicht zulassen kann, will er Mia anschließend Hals über Kopf einen erneuten Heiratsantrag machen ...

