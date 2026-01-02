Two and a Half Men
Folge 15: Der Trauerarbeiter
21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Alan wundert sich immer mehr über Charlie, der sich in ein Sexabenteuer nach dem anderen stürzt. Als dieser schließlich auch selbst nicht mehr weiter weiß, sucht er seine Psychiaterin auf. Sie stellt rasch fest, dass Charlie versucht, die Trauer um seine Ex-Verlobte Mia durch wahllose Handlungen zu unterdrücken. Weil Charlie den Verlust noch immer nicht zulassen kann, will er Mia anschließend Hals über Kopf einen erneuten Heiratsantrag machen ...
Two and a Half Men
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen