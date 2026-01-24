Ich hab deinen Schnurrbart gefundenJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 17: Ich hab deinen Schnurrbart gefunden
21 Min. Ab 6
Charlie hat sich nach der Trennung von seiner Verlobten Chelsea total zurückgezogen. Alan versucht, seinen Bruder wieder unter Menschen zu bringen und lädt ihn ins Kino ein. Aber ausgerechnet Chelsea geht mit ihrem neuen Lover Brad in dieselbe Vorstellung. Charlie observiert daraufhin mit Alan Chelseas Haus, um zu sehen, ob sie nach Hause kommt oder bei Brad übernachtet. Zu ihrem Erstaunen setzt Brad sie vor der Haustür ab. Doch Chelsea steigt in ihr Auto und fährt wieder los ...
Two and a Half Men
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
