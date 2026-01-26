Das wird kein gutes Ende nehmenJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 22: Das wird kein gutes Ende nehmen
Jake chauffiert seinen Onkel Charlie, weil der betrunken ist. Er drängt seinen Neffen, über eine rote Ampel zu fahren. Da aber die Polizei hinter ihnen auftaucht, wechseln sie schnell die Plätze - denn Charlie ist ohnehin schon lange ohne Führerschein gefahren. Nachdem Charlie vorübergehend inhaftiert war, eröffnet ihm Alan, dass Chelsea ihn zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen hat. Zerknirscht willigt Charlie ein, dass Alan auf die Feier geht.
