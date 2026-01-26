Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Das wird kein gutes Ende nehmen

PULS 4Staffel 7Folge 22vom 26.01.2026
Das wird kein gutes Ende nehmen

Das wird kein gutes Ende nehmenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 22: Das wird kein gutes Ende nehmen

21 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6

Jake chauffiert seinen Onkel Charlie, weil der betrunken ist. Er drängt seinen Neffen, über eine rote Ampel zu fahren. Da aber die Polizei hinter ihnen auftaucht, wechseln sie schnell die Plätze - denn Charlie ist ohnehin schon lange ohne Führerschein gefahren. Nachdem Charlie vorübergehend inhaftiert war, eröffnet ihm Alan, dass Chelsea ihn zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen hat. Zerknirscht willigt Charlie ein, dass Alan auf die Feier geht.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 3 Staffeln und Folgen