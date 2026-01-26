Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Die Standuhr

PULS 4Staffel 7Folge 21vom 26.01.2026
Die Standuhr

Die StanduhrJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 21: Die Standuhr

21 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Alans Schwieger-Großvater ist gestorben und hat ihm eine wertvolle Standuhr vererbt. Gemeinsam mit seinem Sohn Jake macht er sich auf die lange Fahrt nach Sacramento, um die Uhr abzuholen. Charlie leidet unter Schlaflosigkeit und will sich bei seinem Apotheker ein Schlafmittel besorgen, bekommt stattdessen jedoch Marihuana. Zu Hause raucht er zusammen mit Berta ein paar Tüten. Als Berta einkaufen geht, erscheinen ihm im Rausch alle seine Verflossenen und machen ihm Vorwürfe.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 3 Staffeln und Folgen