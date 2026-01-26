Two and a Half Men
Folge 21: Die Standuhr
21 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Alans Schwieger-Großvater ist gestorben und hat ihm eine wertvolle Standuhr vererbt. Gemeinsam mit seinem Sohn Jake macht er sich auf die lange Fahrt nach Sacramento, um die Uhr abzuholen. Charlie leidet unter Schlaflosigkeit und will sich bei seinem Apotheker ein Schlafmittel besorgen, bekommt stattdessen jedoch Marihuana. Zu Hause raucht er zusammen mit Berta ein paar Tüten. Als Berta einkaufen geht, erscheinen ihm im Rausch alle seine Verflossenen und machen ihm Vorwürfe.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen