Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Superdad

PULS 4Staffel 7Folge 19vom 25.01.2026
Superdad

SuperdadJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 19: Superdad

18 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Charlie arbeitet an einem neuen Titelsong für eine Sitcom, fühlt sich jedoch durch das Schlagzeugspiel von Jakes neuem Freund Eldridge gestört. Da er sich Ruhe ausbittet, überlegen Jake und Eldridge, was sie sonst noch machen könnten. Schließlich betrinken sie sich und müssen sich vor Übelkeit übergeben. Alan will daraufhin Eldridges Mutter die Meinung sagen - bis er sie kennenlernt. Charlie ist mit seinem Song unzufrieden und fragt Jake und seine Freunde nach ihrer Meinung.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 3 Staffeln und Folgen