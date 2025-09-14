Staffel 1Folge 2vom 14.09.2025
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Folge 2: Unter Verschluss
45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Die heutige Folge beschäftigt sich mit Vertuschungsmaßnahmen der US-Regierung: Was trug sich 1947 wirklich in Roswell zu? Welche Experimente ereignen sich in der sagenumwobenen Area 51?
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
