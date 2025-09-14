Staffel 1Folge 5vom 14.09.2025
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Folge 5: Unerklärliche Flugobjekte
44 Min.Ab 12
Die heutige Folge nimmt prominente Fälle von Sichtungen unerklärlicher Flugobjekte unter die Lupe. Warum stürzt Kapitän Mantell in den Tod, nachdem er 1948 von einem vermeintlichen UFO verfolgt wird? Und: 1967 stürzt ein riesiges unbekanntes Flugobjekt in die Gewässer rund um Shag Harbour, Kanada. Wissen Experten mittlerweile, worum es sich dabei gehandelt haben könnte?
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:GB, 2018
12
