Staffel 1Folge 6vom 21.09.2025
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Folge 6: Unheimliche Begegnungen
45 Min.Ab 12
Die heutige Folge beschäftigt sich mit unheimlichen Begegnungen: Betty und Barney Hill behaupten, von Aliens entführt worden zu sein. Wieviel Wahrheit steckt in ihrer Geschichte? Und: Was sagen Wissenschaftler zu dem merkwürdigen Phänomen des Mothman, einem nordamerikanischen Fabelwesen?
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:GB, 2018
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Licensed by Beyond Entertainment Limited/