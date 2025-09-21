Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unheimliche Begegnungen

Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten

Folge 6: Unheimliche Begegnungen

45 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Die heutige Folge beschäftigt sich mit unheimlichen Begegnungen: Betty und Barney Hill behaupten, von Aliens entführt worden zu sein. Wieviel Wahrheit steckt in ihrer Geschichte? Und: Was sagen Wissenschaftler zu dem merkwürdigen Phänomen des Mothman, einem nordamerikanischen Fabelwesen?

