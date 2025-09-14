Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rätselhafte Dreiecke

Folge 4: Rätselhafte Dreiecke

45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Um das Bermuda-Dreieck ranken sich die wildesten Legenden - von Magnet-Anomalien bis zu verschwundenen Schiffen. Weniger bekannt, aber nicht minder mysteriös sind das Bridgewater- und das Bennington Dreieck. Kann die Wissenschaft erklären, was es mit den Anomalien an diesen Orten auf sich hat?

