Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Sind wir bereit?
41 Min.Ab 12
Im Jahr 2017 entdeckt ein Observatorium aus Hawaii ein geheimnisvolles Objekt in unserem Sonnensystem. Das interstellare Objekt hat die Form einer Zigarre und stammt definitiv aus einer anderen Galaxie. Könnte dies ein Raumfahrzeug einer anderen Lebensform sein?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC