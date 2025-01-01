Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Steingiganten
41 Min.Ab 12
Die Osterinsel ist Sehnsuchtsort und Mysterium zugleich. Vor allem die Moai, große Steinstatuen, geben bis heute Rätsel auf. Zu welchem Zweck wurden sie errichtet? Die Anhänger der Prä-Astronautik machen sich auf die Suche nach Indizien, die auf eine extraterrestrische Herkunft hinweisen.
