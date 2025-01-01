Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 11: Himmelsgeschosse
41 Min.Ab 12
In Winslow, Arizona, befindet sich ein großer Krater von einem Meteoriteneinschlag. Die NASA erforscht, ob die Kraft der Meteoriten auch zugunsten der Menschen genutzt werden könnte, nämlich beim sogenannten Terraforming. Haben Aliens sich dieser Technik bedient und so Einfluss auf die Gestaltung der Erde genommen?
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC