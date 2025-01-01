Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die UFO-Verschwörung

A+EStaffel 11Folge 1
81 Min.Ab 12

Verheimlicht die US-Regierung die Wahrheit über außerirdische Kontakte? Es gibt unzählige Berichte über Begegnungen mit Aliens, die von der Regierung geprüft wurden. Doch die daraus gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse sind bis heute unbekannt. Gibt es eine geheime Agenda? Wurden gezielt Fehlinformationen gestreut?

A+E
