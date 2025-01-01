Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Geheime Allianz

A+EStaffel 11Folge 10
Geheime Allianz

Geheime AllianzJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 10: Geheime Allianz

41 Min.Ab 12

Seit Jahrhunderten sind sowohl die USA als auch Russland Weltmächte mit konträren Interessen. Ist es möglich, dass die zwei Supermächte eine geheime Allianz geschlossen haben, um gemeinsam den Weltraum zu erforschen und mit Außerirdischen in Kontakt zu treten? Neuen Überlegungen zufolge wird nun spekuliert, ob das Wettrennen ins All bloße Inszenierung gewesen ist ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen