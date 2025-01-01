Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Giganten von Malta

A+EStaffel 15Folge 10
Folge 10: Die Giganten von Malta

41 Min.Ab 12

Die Mittelmeerinsel Malta hat neben Stränden und Hotels auch eine mystische Seite: Riesige megalithische Strukturen und weitläufige unterirdische Tunnel mit Hinweisen auf mysteriöse Wesen, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Welche Geheimnisse birgt die Insel?

A+E
