Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Die Giganten von Malta
41 Min.Ab 12
Die Mittelmeerinsel Malta hat neben Stränden und Hotels auch eine mystische Seite: Riesige megalithische Strukturen und weitläufige unterirdische Tunnel mit Hinweisen auf mysteriöse Wesen, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Welche Geheimnisse birgt die Insel?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC