Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 13: Aliens im Olymp
43 Min.Ab 12
Vor tausenden Jahren erschufen die alten Griechen ein Reich, das als die Geburtsstätte der Westlichen Zivilisation gilt. Ihre Götter waren Zeus, Apollo oder Poseidon. Waren diese mächtigen Wesen in Wirklichkeit außerirdische Besucher?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC