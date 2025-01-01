Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 14: Mysterium Talisman
41 Min.Ab 12
Seit jeher behaften wir Menschen Dinge mit einer Bedeutung. Talismane und Glücksbringer sollen uns vor Leid und Schmerz beschützen und Gutes in unser Leben bringen. Woher kommt dieser Aberglaube, und ist es möglich, dass er etwas mit außerirdischen Einflüssen zu tun hat?
